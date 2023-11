Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juventus continua a vincere

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Fiorentina-Juventus di ieri sera al 'Franchi'. I bianconeri vincono in trasferta, 0-1, grazie a un gol di Fabio Miretti e poi respingono tutti gli assalti dei viola. Tre punti in tasca per gli ospiti, che restano in scia dell'Inter in classifica. Oggi tocca al Torino di Ivan Jurić, che alle ore 20:45 ospiterà il Sassuolo. In dubbio, nelle fila dei granata, gli attaccanti Duván Zapata e Pietro Pellegri. I tifosi sono sul piede di guerra e pronti a contestare, in particolare quelli 'caldi' della Curva Maratona. Crisi vera in casa Milan: mercato flop, tecnico Stefano Pioli confuso e sotto esame da parte della proprietà. Alle prese, tra l'altro, con il dilemma legato all'inserimento di Zlatan Ibrahimović nei quadri societari. Dopo Milan-PSG di Champions League di domani sera a 'San Siro', forse, se ne saprà qualcosa in più. In Luton-Liverpool 1-1 in Premier League gol 'last minute' dell'attaccante colombiano Luís Díaz, il cui padre è stato rapito in patria.