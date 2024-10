Prima pagina Tuttosport: “Toro flop, lacrime Zapata”

All'ulteriore battuta di arresto si unisce il dramma sportivo per Duván Zapata. L'attaccante colombiano è uscito in barella nel finale della partita contro i nerazzurri. Per lui si teme un grave infortunio al ginocchio. In alto, sotto la testata, la presentazione di Juventus-Cagliari, 'lunch match' delle ore 12:30 all'Allianz Stadium.

La Juve punterà su Francisco Conceição e Dušan Vlahović per cercare di abbattere le resistenze dei sardi, con Thiago Motta che starebbe pensando all'utilizzo - a metà campo - di Manuel Locatelli e Douglas Luiz (quest'ultimo al posto di Teun Koopmeiners) per vincere e tornare a - 1 dal Napoli di Antonio Conte. Che, attualmente, guida la classifica della massima serie in solitaria.

Quattro gli allenatori per ora a rischio in Serie A. Si tratta di Eusebio Di Francesco (Venezia), Alberto Gilardino (Genoa, che, ieri, ha perso 1-5 a Bergamo contro l'Atalanta) e due che si affronteranno nel pomeriggio, alle ore 18:00 all'U-Power Stadium, in occasione di Monza-Roma. Ovvero Alessandro Nesta e Ivan Jurić. Chiosa con il bentornato a Domenico Berardi che è tornato in campo, a distanza di 7 mesi dall'infortunio, in Sassuolo-Cittadella, gara di Serie B che i neroverdi hanno vinto per 6-1.

