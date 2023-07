Prima pagina Tuttosport: “Sergej aspetta solo la Juve”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sergej Milinković-Savić, centrocampista della Lazio che andrà via in questo calciomercato estivo vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2024. Per il quotidiano torinese, il serbo vuole soltanto la Juventus: è in vacanza e ha chiesto di non essere disturbato, a meno che non sia per una telefonata della Juve.