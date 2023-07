Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Morata e Milinkovic-Savic

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sergej Milinković-Savić, centrocampista della Lazio che andrà via in questo calciomercato estivo vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2024. Per il quotidiano torinese, il serbo vuole soltanto la Juventus: è in vacanza e ha chiesto di non essere disturbato, a meno che non sia per una telefonata della Juve. La 'Vecchia Signora', intanto, si prepara a cedere Weston McKennie al Borussia Dortmund e Denis Zakaria al West Ham. Interessante il retroscena su Cristiano Giuntoli, nuovo direttore tecnico bianconero, che utilizzerebbe dei jet privati per andare a scoprire i nuovi talenti. Si parla, quindi, dell'assalto del Torino a Rodrigo Becão, difensore dell'Udinese. Andrebbe a rimpiazzare Perr Schuurs, difensore olandese per cui stanno arrivando ricche offerte dalla Premier League. Il Milan vuole Wilfried Singo ed è pronto ad inserire Junior Messias nell'operazione. Dall'estero: Carlo Ancelotti futuro Commissario Tecnico del Brasile e caso Kylian Mbappé al PSG. Probabile cessione in questa finestra di mercato, non andrà via a parametro zero nel 2024.