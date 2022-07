Prima pagina Tuttosport: “Koulibaly, Di María e Pogba per la Juventus”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 6 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei caldi giorni di che attendono la Juventus. Incontro per Kalidou Koulibaly del Napoli, principale indiziato a sostituire il partente Matthijs de Ligt. Poi le visite mediche per l'argentino Ángel Di María e il nuovo sbarco sotto la Mole di Paul Pogba.