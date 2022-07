Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Dybala e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter. Ieri, infatti, prima conferenza stampa stagionale del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che riparte carico per la nuova stagione. Vuole giocarsela su tutti i fronti con Romelu Lukaku davanti e il confermato Samir Handanović tra i pali. Quindi si parla del del Milan: c'è il sì di Hakim Ziyech al trasferimento in rossonero, mentre sono pronti 30 milioni di euro per il colpo Charles De Ketelaere. Senza dimenticare l'arma in più del Diavolo, il portiere Mike Maignan. Anche la Juventus prepara una super squadra: arrivano finalmente Paul Pogba e Ángel Di María, pronto l'assalto a Nicolò Zaniolo. Chiosa con una notizia importante: dalla stagione 2023-2024 ci sarà un tetto stipendi per i calciatori.