Prima pagina Tuttosport: “La Juve è spaccata. Cardinale silura Maldini”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 6 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di una spaccatura all'interno della Juventus. A Udine, infatti, c'è stato un nuovo scontro tra Francesco Calvo, Chief Football Officer del club bianconero e Massimiliano Allegri, tecnico della 'Vecchia Signora'. Il futuro di quest'ultimo resta in bilico, anche se si lavora per ricucire lo strappo. Il nuovo direttore sportivo della Juve, in attesa dell'arrivo di Cristiano Giuntoli dal Napoli, intanto, sarà Giovanni Manna, promosso dalla Next Gen.