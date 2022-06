Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Pogba e Di María subito”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 6 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. C'è stato infatti un summit nel weekend con il tecnico Massimiliano Allegri per definire le strategie estive. Si punta all'arrivo immediato in bianconero di Paul Pogba e Ángel Di Maria, entrambi a parametro zero. In uscita può esserci Adrien Rabiot, che interessa al Manchester United.