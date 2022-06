Quotidiani sportivi, le prime pagine su Leao, Gnonto, Pogba e Di María

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rinnovo del contratto di Rafael Leão con il Milan. L'attaccante portoghese, infatti, vuole restare in rossonero ed è pronto a dire di sì al club di Via Aldo Rossi. Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, al lavoro per ritoccare il suo ingaggio (senza cambiare filosofia del club) per scongiurare gli assalti delle big d'Europa su di lui. Si parla, poi, del braccio di ferro sul contratto di Matthijs de Ligt con la Juventus e della decisione finale sull'arrivo o meno di Ángel Di María in bianconero. La Roma è vicina a mettere sotto contratto Nemanja Matić, il centrocampista d'esperienza che tanto voleva José Mourinho, mentre l'Inter, nel calciomercato estivo, potrebbe prendere l'olandese Jerdy Schouten dal Bologna come vice di Marcelo Brozović. Chiosa con Wilfried Gnonto e Gianluca Scamacca, le due 'rivelazioni' di Italia-Germania in Nations League. Sorpresa assoluta il primo, bella conferma da centravanti per il secondo.