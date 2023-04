Prima pagina Tuttosport: “La Juve espelle i razzisti”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 6 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che, in seguito a quanto accaduto nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia contro l' Inter , quando Romelu Lukaku è stato fatto oggetto di cori razzisti, ha deciso di 'ripulire' l'Allianz Stadium di tutte quelle persone responsabili di ciò che è successo.

In alto, sotto la testata, si parla di Silvio Berlusconi. C'è ansia, infatti, per le condizioni di salute del Presidente del Monza ed ex patron del Milan. È ricoverato all'ospedale 'San Raffaele' di Milano, nel reparto di terapia intensiva, con un'infezione polmonare. Tanti, poi, i temi sparsi trattati in copertina dal quotidiano torinese.