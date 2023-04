Quotidiani sportivi, le prime pagine: razzismo, Lukaku e Berlusconi

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 6 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter che, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium contro la Juventus, è stato fatto oggetto di cori razzisti. Ira del belga sui social: Digos al lavoro con 115 telecamere per individuare i colpevoli. Nell'altra semifinale, disputatasi ieri allo 'Zini', successo esterno della Fiorentina (0-2) contro la Cremonese: i viola ipotecano la finale del torneo. In alto, sotto la testata, si parla di Silvio Berlusconi, ex patron del Milan ed oggi Presidente del Monza. È infatti ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'San Raffaele' di Milano con una polmonite: ore d'ansia per lui. Mentre Dejan Savicević ha parlato di Milan in un'intervista esclusiva concessa alla 'rosea', la Guardia di Finanza ha perquisito ieri le sedi di Lazio, Roma e Salernitana: nel mirino 18 affari sospetti. Per concludere, bella soddisfazione per Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C, eletto vicepresidente della UEFA.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, è tornato sull'espulsione di Romelu Lukaku nel finale di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. 'Big Rom' mandato fuori per doppia ammonizione all'Allianz Stadium, con il secondo cartellino giallo per 'eccesso di esultanza'. In realtà, stava zittendo i cori razzisti che gli arrivavano dagli spalti. La curva bianconera va, infatti, verso la squalifica. Rischiano squalifiche anche Juan Cuadrado (due turni) e Samir Handanović (uno) per la scazzottata nel finale di partita. Nell'altra semifinale, Cremonese-Fiorentina 0-2 allo 'Zini': i viola di Vincenzo Italiano vedono la finale della competizione. In alto, sotto la testata, si parla di una mega offerta degli arabi per José Mourinho, tecnico della Roma: pronti, per lui, ben 120 milioni di euro. Dovrebbe soltanto scegliere se allenare la Nazionale dell'Arabia Saudita, l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo o l'Al-Alhi, che è pronto a dare 400 milioni di euro a Lionel Messi. Capitolo plusvalenze: la Guardia di Finanza nelle sedi di Lazio, Roma e Salernitana. Indagati anche Claudio Lotito, Dan e Ryan Friedkin.

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che, in seguito a quanto accaduto nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, quando Romelu Lukaku è stato fatto oggetto di cori razzisti, ha deciso di 'ripulire' l'Allianz Stadium di tutte quelle persone responsabili di ciò che è successo. In alto, sotto la testata, si parla di Silvio Berlusconi. C'è ansia, infatti, per le condizioni di salute del Presidente del Monza ed ex patron del Milan. È ricoverato all'ospedale 'San Raffaele' di Milano, nel reparto di terapia intensiva, con un'infezione polmonare. Tanti, poi, i temi sparsi trattati in copertina dal quotidiano torinese. Si va dal successo esterno, 0-2, della Fiorentina in casa della Cremonese nell'altra semifinale di andata di Coppa Italia alla nomina di Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., a vicepresidente della UEFA. Ma anche dall'intervista esclusiva con Jérémie Boga (Atalanta) allo 0-4 di Barcellona-Real Madrid di ieri sera al 'Camp Nou': 'Merengues' in finale di Coppa del Re. Chiosa con il calciomercato: duello tra Torino e Roma per Rayyan Baniya, difensore italo-turco del Fatih Karagümrük.