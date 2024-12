Prima pagina Tuttosport: “Napoli, opzione su Ricci per Simeone?”

Rischia, però, di diventare più un esame per Motta. Dovrà vedersela con l'ostilità dei tifosi rossoblu, traditi la scorsa estate e le prime perplessità di quelli bianconeri per una Juve che non ingrana. Intanto, pronto il rinnovo di Federico Gatti, difensore centrale della 'Vecchia Signora', fino al 30 giugno 2030.

Brivido sorteggio, nel frattempo, per la stessa Juventus e per l'Inter, che oggi conosceranno i nomi delle avversarie nel Mondiale per Club FIFA 2025. In Coppa Italia, invece, fuori ai rigori la Fiorentina, nella serata dedicata ad Edoardo Bove, contro l'Empoli. Al 'Franchi' sfida decisa ai calci di rigore, stasera alle ore 21:00 ci sarà Lazio-Napoli.

Chiosa con il calciomercato e, in particolare, con il futuro di Samuele Ricci, regista del Torino. Proprio il Napoli, infatti, vorrebbe un'opzione sul giocatore per la prossima estate in cambio del trasferimento, già a gennaio, del centravanti argentino Giovanni Simeone sotto la Mole.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 dicembre 2024