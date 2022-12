Prima pagina Tuttosport: “Juve, punti a orologeria”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 5 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei 'punti a orologeria' per la Juventus . Sul campionato dei bianconeri, infatti, pende il verdetto della giustizia sportiva. Tra aprile e maggio la 'Vecchia Signora' potrebbe essere penalizzata in classifica e, a quel punto, ci sarebbero delle polemiche enormi.

In alto, sotto la testata, si parla dei sette temi scaturiti dalla tavola rotonda del quotidiano torinese per il Torino di Urbano Cairo. Il tutto mentre Davide Vagnati, direttore sportivo granata, per gennaio è tornato a pensare a Nahitan Nández del Cagliari. Spazio, poi, ai Mondiali in Qatar, con la vittoria per 3-1 della Francia sulla Polonia. Le firme, Olivier Giroud (52 reti, top scorer all time dei 'Bleus') e Kylian Mbappé (già 5 gol, capocannoniere del torneo).