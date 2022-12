Quotidiani sportivi, le prime pagine: Giroud e Mbappé devastanti

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 5 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 5 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria (3-1) della Francia sulla Polonia negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. C'è la firma di Olivier Giroud sul successo: il centravanti del Milan sale a quota 52 reti in Nazionale, battendo il record di Thierry Henry. Dopo la rassegna iridata rinnoverà il suo contratto con i rossoneri. Ma è devastante Kylian Mbappé, autore già di 5 reti e capocannoniere del torneo. Ai quarti i 'Bleus' affronteranno l'Inghilterra, che ha battuto per 3-0 il Senegal: si è sbloccato, finalmente, anche Harry Kane. Oggi toccherà al Brasile, impegnato contro la Corea del Sud negli ottavi: recuperato, in un lampo, Neymar. Spazio, infine, ai temi di casa nostra: si va dai guai della Juventus, al mercato dell'Inter, che ha messo Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) tra gli obiettivi per l'estate 2023.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 5 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del re dei Mondiali in Qatar. Si tratta di Kylian Mbappé, autore di una doppietta, ieri, nel 3-1 della Francia sulla Polonia negli ottavi di finale del torneo. Già 5 gol per lui, capocannoniere della kermesse iridata. Ora i 'Bleus' avranno un cliente molto scomodo nei quarti di finale della competizione. Si tratta dell'Inghilterra, che si è sbarazzata del Senegal con un netto 3-0. In rete Jordan Henderson, Harry Kane (che si è sbloccato ai Mondiali) e Bukayo Saka, giunto alla terza marcatura. Oggi altri due ottavi: Giappone-Croazia (ore 16:00) e Brasile-Corea del Sud (ore 20:00). La 'Seleção' ritrova, a tempo record, sia Danilo sia Neymar. Chiosa con i dubbi della Exor e di John Elkann sul futuro della Juventus: la società, che è sempre stata di famiglia, tra processi e clamore mediatico non è più funzionale all'immagine di una holding internazionale.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 5 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei 'punti a orologeria' per la Juventus. Sul campionato dei bianconeri, infatti, pende il verdetto della giustizia sportiva. Tra aprile e maggio la 'Vecchia Signora' potrebbe essere penalizzata in classifica e, a quel punto, ci sarebbero delle polemiche enormi. In alto, sotto la testata, si parla dei sette temi scaturiti dalla tavola rotonda del quotidiano torinese per il Torino di Urbano Cairo. Il tutto mentre Davide Vagnati, direttore sportivo granata, per gennaio è tornato a pensare a Nahitan Nández del Cagliari. Spazio, poi, ai Mondiali in Qatar, con la vittoria per 3-1 della Francia sulla Polonia. Le firme, Olivier Giroud (52 reti, top scorer all time dei 'Bleus') e Kylian Mbappé (già 5 gol, capocannoniere del torneo). Bene anche l'Inghilterra con il 3-0 al Senegal e il primo sigillo mondiale di Harry Kane. Oggi in campo Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud ... con Neymar!