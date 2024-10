Prima pagina Tuttosport: “Juventus: Kalulu, fai tu il Bremer”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 5 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Thiago Motta che, per vari mesi, dovrà rinunciare al suo pilastro in difesa, Gleison Bremer, seriamente infortunatosi in Champions League contro il RB Lipsia. Sarà, di fatto, Pierre Kalulu - scaricato dal Milan e affermatosi in bianconero - ad assumersi la responsabilità di guidare la difesa di Madama.