Prima pagina Tuttosport: “Juventus, piano Vlahović”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 5 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 5 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il piano della Juventus. Vuole mettere le mani su Dušan Vlahović, bomber della Fiorentina, nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri vorrebbero acquistarlo o pagandolo in più rate, così come fatto con Federico Chiesa due estati fa, oppure inserendo delle contropartite tecniche gradite ai viola.