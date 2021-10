Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve tra rinnovo Dybala e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo tra Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino: guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025. In alto, sotto la testata, il 'ballottaggio Scudetto': chi è meglio tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti? Spazio, quindi, in prima pagina anche al calciomercato dell'Inter: i nerazzurri hanno preso André Onana a parametro zero dall'Ajax come prossimo portiere. Intanto, resiste tra i pali Samir Handanović. Domani, intanto, torna a 'San Siro' la Nations League, con la semifinale tra Italia e Spagna: il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma spera di non essere fischiato dai suoi ex tifosi.