Prima pagina Tuttosport: “Juve, intanto alza il ritmo”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . Domani sera, infatti, alle ore 21:00, i bianconeri saranno di scena al 'Parco dei Principi' di Parigi per la gara d'esordio nei gironi di Champions League contro il PSG . Quello che si chiede alla formazione di Massimiliano Allegri , intanto, è di alzare il ritmo delle proprie partite. Servono più intensità e velocità in fase offensiva.

Processo all'Inter: il tecnico Simone Inzaghi ha 'perso l'anima nerazzurra'. In società iniziano ad essere preoccupati per quanto visto nel derby, ritenendo non sia soltanto questione di forma o di errori tecnici. Ha una grande chance, invece, il Torino, che questa sera alle ore 20:45 ospiterà il Lecce, per rimanere in zona Europa in caso di vittoria.