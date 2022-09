Quotidiani sportivi, le prime pagine su Milan, Roma e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, reduce dal bel successo nel derby contro l'Inter e legittimato a sognare in grande. Anche per l'avvento del nuovo proprietario, Gerry Cardinale, che spiega la sua visione futura per il club rossonero. Male, invece, l'Inter e la Juventus. Sotto accusa, in casa nerazzurra, la difesa, che ha incassato ancora una volta 3 gol da una big e i top player di Simone Inzaghi. In casa bianconera, invece, indice puntato contro il 'non gioco' di Massimiliano Allegri. Crolla la Roma, sconfitta per 0-4 sul campo dell'Udinese. Al termine del match nessun dramma per José Mourinho. Oggi ultime tre partite del 5° turno di Serie A, ovvero Monza-Atalanta, Salernitana-Empoli (entrambe alle ore 18:30) e Torino-Lecce (ore 20:45).