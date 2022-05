Prima pagina Tuttosport: “Grande Torino per Belotti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 5 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 5 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le celebrazioni per il Grande Torino, avvenute nella giornata di ieri presso la basilica di Superga. Per l'occasione apertura di Urbano Cairo, Presidente granata, ad Andrea Belotti, attaccante in scadenza di contratto. Il Toro è disposto a venirgli incontro sul rinnovo, i tifosi vorrebbero che il 'Gallo' restasse idolo e bandiera del popolo torinista. Ovazioni anche per il tecnico Ivan Jurić.