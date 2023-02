Prima pagina Tuttosport: “Pogba resta anche senza Europa”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 5 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con la Juventus. Pogba resta anche senza Europa. Il polpo vuole ritrovarsi nella Juve e ripagare la fiducia a prescindere dagli scenari. Intanto accelera in vista del rientro. In alto il derby. Milano, il derby della paura. Stasera Inter-Milan: chi perde mette a rischio la stagione, in ballo anche un posto Champions e 50 milioni. A destra il Torino. Juric, carezze dopo Firenze. "Mai sentito una squadra coì mia". Sonego: "Toro primo amore". In basso: Cannavaro flop, esonerato. De Rossi trema. Jacobs ricomincia vincendo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).