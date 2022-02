Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic-Juve, la verità”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 5 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 5 febbraio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con tutta la verità sul trasferimento di Dušan Vlahović dalla Fiorentina alla Juventus. La 'Vecchia Signora', che aveva in programma il colpo per l'estate, ha anticipato i tempi del suo acquisto visto l'inserimento del Tottenham dell'amico Fabio Paratici.

Si parla, poi, della possibilità che Andrea Belotti rinnovi il suo contratto con il Torino, visto che, al momento, l'offerta da una big del calcio italiano non è ancora arrivata. Spazio, naturalmente, anche al derby tra Inter e Milan: una sfida che vale tutto in classifica. Una larga fetta di Scudetto per l'Inter, ambizioni di titolo per il Milan.

Per José Mourinho, tecnico della Roma, il talento Nicolò Zaniolo resterà in giallorosso fino al 2024 mentre la Fiorentina, che stasera ospiterà la Lazio al 'Franchi', chiusa la pagina Vlahović ripartirà con Arthur Cabral e Krzysztof Piątek. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 5 febbraio 2022

