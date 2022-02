Quotidiani sportivi, le prime pagine sul derby Inter-Milan e Vlahovic

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina al derby di Milano, la tanto attesa sfida tra Inter e Milan in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'. I nerazzurri vogliono vincere per eliminare i rossoneri dalla corsa Scudetto. Da una parte, coppia-gol composta da Edin Džeko e Lautaro Martínez; dall'altra, viste le assenze di Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić, spazio a Olivier Giroud e Rafael Leão. Giocherà anche Franck Kessié nella squadra di Stefano Pioli e in posizione di trequartista. Intervista esclusiva, poi, della 'rosea' con Marco Tardelli, ex centrocampista nerazzurro che parla della sfida tra Nicolò Barella e Sandro Tonali. In quelle, invece, a Diego Alberto Milito e Alessandro Nesta si parla della stracittadina tra presente e passato. Si giocherà su un prato completamente rifatto durante la sosta del campionato: che sia un bello spettacolo!