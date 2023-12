Prima pagina Tuttosport: “Bellingham: ‘Volo con Ancelotti. Ed è solo l’inizio'”

Si parla, poi, di Napoli-Inter, big match della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 terminata 0-3. Reti di Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella e Marcus Thuram per i nerazzurri, ma proteste vibranti dei padroni di casa per gli 'aiutini' concessi agli ospiti dall'arbitro Davide Massa.

Nello specifico, il fallo di Lautaro Martínez su Stanislav Lobotka in partenza dell'azione che porta al vantaggio interista. Poi un calcio di rigore netto non fischiato per la squadra di Walter Mazzarri per un intervento di Francesco Acerbi sulla gamba di Victor Osimhen.

La Juventus, dunque, torna al secondo posto a - 2, ma la sua rincorsa Scudetto è ancora possibile e poggia su basi solide. Paul Pogba verso il patteggiamento per la squalifica per doping. Per concludere, la presentazione di Torino-Atalanta di questa sera, 'Monday Night' di campionato. Tra i granata ancora fuori Nemanja Radonijć per screzi con il tecnico Ivan Jurić. Ci si affida all'ex, Duván Zapata, per avere la meglio sulla 'Dea'.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 4 dicembre 2023

