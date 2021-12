Prima pagina Tuttosport: “Juventus sotto assedio”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 4 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 4 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, infine, in prima pagina, apre parlando dell'assedio della Procura di Torino alla Juventus per l'inchiesta 'Prisma'. Gli inquirenti cercano una carta privata sulla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United , visto che esiste una compromettente intercettazione tra dirigenti bianconeri.

In alto, sotto la testata, si parla di Napoli-Atalanta e Roma-Inter, i due big match di oggi in Serie A, mentre il Milan, che riceverà in casa la Salernitana, dovrà fare a meno di Simon Kjær per il resto della stagione. Il danese, infatti, è stato operato ieri al legamento crociato ed a quello collaterale mediale.