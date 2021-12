Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Serie A e problemi della Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei tre, grandi anticipi del sabato in Serie A. A 'San Siro', alle ore 15:00, c'è Milan-Salernitana, con il Diavolo a caccia dei tre punti e, sul mercato, di un sostituto di Simon Kjær. All'Olimpico, alle ore 18:00, c'è Roma-Inter, con gli ex nerazzurri José Mourinho e Nicolò Zaniolo pronti a fermare la marcia dell'ex romanista Edin Džeko. Infine, in serata, ore 20:45, il Napoli, con tanti assenti, riceverà l'Atalanta. Prosegue, nel frattempo, l'inchiesta 'Prisma' della Procura di Torino: Juventus sempre più nel caos e nuovamente perquisita. Si cerca una scrittura privata tra i bianconeri e Cristiano Ronaldo che potrebbe far saltare il banco ...