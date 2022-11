Prima pagina Tuttosport: “Danilo: ‘La vera Juve nei loro occhi'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 4 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina apre parlando dei giovani della Juventus. In particolare, di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti: lo fa attraverso le parole di un senatore bianconero, il brasiliano Danilo. Spazio, però, anche al ritorno di Federico Chiesa, tornato in campo nei 20' finali di Juve-PSG di Champions League: ad accoglierlo nuovamente è Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.