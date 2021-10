Prima pagina Tuttosport: “Leggenda!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 4 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 4 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio alla vittoria di Sonny Colbrelli nella Parigi-Roubaix di ciclismo. Parlando di calcio, poi, si parla del super Napoli di Luciano Spalletti , che a Firenze vince la sua settima partita su sette in campionato e della possibilità che la Juventus possa riagguantarli alla classifica di Serie A .

Ma attenzione anche al Milan, 'spietato' in casa di un'Atalanta che si sveglia soltanto troppo tardi cercando di tornare in gara nel finale. In casa Torino, invece, c'è un problema infortunati: i giocatori fermi ai box impiegano troppo tempo per tornare disponibili. Qual è il problema per il tecnico Ivan Jurić?