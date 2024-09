Prima pagina Tuttosport: “La Juventus a Vlahovic: ‘Parliamo di futuro?'”

Poi, la società di Corso Galileo Ferraris ha anche un piano ben dettagliato per trattenere a titolo definitivo , nella prossima stagione, l'esterno offensivo portoghese, Francisco Conceição , attualmente in prestito secco dal Porto . Nella lista della 'Vecchia Signora' per la Champions League , intanto, c'è da registrare una novità. È presente, infatti, un po' a sorpresa il centrocampista brasiliano Arthur , considerato da inizio estate un esubero. Assente Filip Kostić .

Al Torino, che ha ceduto Nemanja Radonjić a titolo definitivo alla Stella Rossa, ottime notizie per Perr Schuurs. A oltre un anno di distanza dal brutto infortunio, per il difensore olandese si avvicinano i tempi per il rientro. Potrebbe tornare in campo a novembre. Per concludere, prendendo spunto dalla cessione di Victor Osimhen in prestito secco al Galatasaray, il quotidiano torinese si domanda se la Legge Bosman non sia da cambiare. I calciatori, infatti, sembrano avere un po' troppo potere sui club.