Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Allegri: ‘Mi assolvo e resto'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 4 giugno 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 4 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Juventus. Il tecnico vuole restare in bianconero anche nella prossima stagione: bisognerà capire, però, se la società sarà del suo stesso avviso.