Prima pagina Tuttosport: “Allegri a Vlahovic: ‘L’anti Inter sei tu'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 4 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 4 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, attaccante della Juventus che, di recente, ha avuto un po' le polveri bagnate. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, sta cercando di stimolarlo per restituirlo agli antichi splendori. Come? Caricandolo in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro l'Inter.