Quotidiani sportivi, le prime pagine su Dybala, Seedorf e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paulo Dybala, che avrebbe scelto di giocare nell'Inter dalla prossima stagione. Pronti quattro anni di contratto per lui, stipendio al pari dei top player nerazzurri, un ruolo centrale all'interno della squadra. Intanto, però, la 'Joya' gioca ancora nella Juventus, rivale della squadra di Simone Inzaghi il prossimo mercoledì in finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, punta proprio sul torneo nazionale per riaccendere lo spento Dušan Vlahović di questo periodo. In alto, sotto la testata, si parla della corsa Scudetto, con particolare attenzione sul Milan di Stefano Pioli, atteso dalla complicata trasferta in casa dell'Hellas Verona. Da quando c'è lui in panchina, però, il Diavolo ha sempre fatto bene al 'Bentegodi'. Spazio, infine, alle coppe europee. Villarreal-Liverpool 2-3 ieri sera nella semifinale di ritorno di Champions League: 'Reds' in finale con una grande ripresa. Domani sera, invece, allo stadio 'Olimpico', la Roma ospiterà il Leicester con l'obiettivo di conquistare la finale di Conference League.