Prima pagina Tuttosport: “La vendetta di Ceferin”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 4 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 4 aprile aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione di oggi di Tuttosport apre con le parole di Ceferin. La vendetta di Ceferin. Ma la guerra del calcio europeo è vicina alla svolta. Il presidente Uefa: "La Juve ha falsificato i bilanci, il Barca corrotto un capo degli arbitri, vediamo se anche il Real...". In alto la Serie A. Toro con orgoglio. Un gran gol di Sanabria rimonta il Sassuolo reduce da 4 vittorie. Nel ritaglio a destra. Sul rinnovo di Bastoni lo sguardo della Juventus. Occhio Inter. L'Arsenal perna a De Zerbi. Bernardeschi: "Vai Valhovic! Il futuro è tuo". Nel ritaglio in basso. Leao da blindare, il Milan ha un piano. Gestacci, tensioni, il Napoli è inqueto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).