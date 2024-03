Prima pagina Tuttosport: Juve, anche sfortunata! Bologna da Champions

Sesta vittoria di fila per il Bologna di Thiago Motta, che, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, rimonta in 4' l'iniziale svantaggio siglato da Ademola Lookman e, con i gol di Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson, batte per 1-2 l'Atalanta nello scontro diretto per il quarto posto in campionato. Da Motta lezione a Gian Piero Gasperini: non è un mistero, dunque, che le big del nostro calcio se lo contendano.

Stop per l'arbitro Matteo Marchetti per quanto accaduto, sabato, durante Torino-Fiorentina 0-0 mentre si prospettano 2-3 turni di squalifica per il tecnico dei granata, Ivan Jurić. Ieri, durante Verona-Sassuolo 1-0, lesione del tendine d'Achille per l'attaccante neroverde, Domenico Berardi. Stagione finita e addio Europei per il classe 1994. Stasera, a 'San Siro', Inter-Genoa chiude il programma di questo turno di campionato. I nerazzurri possono andare a + 15 sulla Juve e a + 16 sul Milan.

