Prima pagina Tuttosport: “Juve, il sacro fuoco. Cairo-Juric si ricuce così”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del momento della Juventus . I bianconeri hanno centrato la semifinale di Coppa Italia , vogliono conquistare l' Europa League (sarà il Nantes il primo ostacolo) e si sono gettati a capofitto nella battaglia legale per uscirne puliti dal caso plusvalenze e non solo. L'esempio sul campo è Manuel Locatelli .

La Roma inserisce Nicolò Zaniolo in lista UEFA mentre, in casa Inter, ci sono guai per il Presidente Steven Zhang: azione legale nei suoi confronti anche negli Stati Uniti d'America oltre che in Cina. Chiosa con l'intervista a Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sul derby di Milano in programma domani sera. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).