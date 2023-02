Quotidiani sportivi, le prime pagine: derby di Milano, Napoli e Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 4 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 4 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Milan, il derby di Milano in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Stracittadina delicata sia per Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, che non può permettersi la settima sconfitta in campionato, sia per Stefano Pioli, allenatore rossonero, intorno al quale c'è un clima teso. Approfondimenti speciali sulle bandiere delle due squadre meneghine e sullo stadio di 'San Siro'. Oggi alle ore 18:00, intanto, si giocherà Roma-Empoli: i giallorossi - come previsto - non avranno Nicolò Zaniolo. Il quale, dopo essere stato messo ai margini della rosa, ha mandato un certificato medico che, per i prossimi 30 giorni, lo terrà lontano da Trigoria. Alla Juventus l'argentino Ángel Di María manda segnali sul rinnovo del contratto. Ma è la società che prende tempo in attesa di capire che ne sarà del suo futuro. Infine, una chicca, il racconto di chi c'era: il giorno che Luciano Spalletti, da difensore dello Spezia, fermò Diego Armando Maradona.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 4 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, sul Napoli capolista della Serie A. Secondo lui, è meglio della squadra di Diego Armando Maradona a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Si parla, poi, del caso Nicolò Zaniolo alla Roma. Inserito in lista UEFA dai giallorossi, si è dispensato dagli allenamenti a Trigoria inviando un certificato medico al club. Sarà in malattia per 30 giorni. Mentre, nella Capitale, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, è stato dal Giudice cercando un'intesa con la separazione dall'ormai ex moglie Ilary Blasi, la città di Milano si prepara per il derby di domani tra Inter e Milan. Si rinnova, per l'occasione, il duello tra Lautaro Martínez e Olivier Giroud, bomber dei nerazzurri e dei rossoneri, di nuovo di fronte dopo la finale dei Mondiali in Qatar e quella di SupercoppaItaliana. Il nuovo corso della Juventus, alle prese con un -15 in classifica, invece, è affidato a Massimiliano Allegri, sempre più effige bianconera.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 4 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del momento della Juventus. I bianconeri hanno centrato la semifinale di Coppa Italia, vogliono conquistare l'Europa League (sarà il Nantes il primo ostacolo) e si sono gettati a capofitto nella battaglia legale per uscirne puliti dal caso plusvalenze e non solo. L'esempio sul campo è Manuel Locatelli. In alto, sotto la testata, si parla invece del Torino e del clima tra il Presidente Urbano Cairo e il tecnico Ivan Jurić. Il futuro dell'allenatore passa, infatti, da un girone di ritorno convincente e dal riscatto di alcuni calciatori come Nikola Vlašić e Aleksey Miranchuk. La Roma inserisce Nicolò Zaniolo in lista UEFA mentre, in casa Inter, ci sono guai per il Presidente Steven Zhang: azione legale nei suoi confronti anche negli Stati Uniti d'America oltre che in Cina. Chiosa con l'intervista a Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sul derby di Milano in programma domani sera.