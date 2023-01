Prima pagina Tuttosport: “Juve, non ti serve Di María”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 4 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 4 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cremonese-Juventus, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, torneo che riprende dopo quasi due mesi di sosta. Allo 'Zini', bianconeri senza Ángel Di María, assente per una botta alla caviglia e Dušan Vlahović. Davanti spazio ad Arkadiusz Milik e Moise Kean.

Ha parlato Ivan Jurić, tecnico del Torino, indicando alla società la strada per l'approdo dei granata in Europa e, di conseguenza, verso il suo rinnovo del contratto. In Roma-Bologna, il tecnico giallorosso José Mourinho scatena Paulo Dybala, mentre, in casa Atalanta, il clima non è propriamente sereno.

Altri 'mal di pancia', infatti, per l'allenatore Gian Piero Gasperini. E se Inter-Napoli è già un duello ad alta tensione, per quanto riguarda il Milan si parla di calciomercato. Non basta, infatti, l'arrivo di Devis Vásquez tra i pali. Il Diavolo punta anche Sergio Rico del PSG. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023