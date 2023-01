Quotidiani sportivi, le prime pagine: torna il campionato di Serie A

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 4 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno del campionato di Serie A. Lo fa subito con una sfida da Scudetto, quella di questa sera (ore 20:45) a 'San Siro' tra Inter e Napoli. Tra i nerazzurri rientra Romelu Lukaku; gli ospiti, invece, si presentano al grande appuntamento con Khvicha Kvaratskhelia. La squadra di Luciano Spalletti, in caso di vittoria, può fare davvero il vuoto dietro di sé. La Roma affronta il Bologna potendo contare su Paulo Dybala, il Torino gioca contro l'Hellas Verona per il definitivo salto di qualità. Il Milan, che sarà di scena all'ora di pranzo in casa della Salernitana, si affiderà a Rafael Leão mentre la Juventus, sul campo della Cremonese, dovrà fare a meno di Ángel Di María. Intervista esclusiva con Claudio Lotito, Presidente della Lazio, che fornisce la sua visione sui problemi del calcio italiano. Chiosa con l'estero: i 230mila presenti al funerale di Pelé e le parole di Antonio Conte, manager del Tottenham, che apre per la prima volta ad un suo addio agli 'Spurs'.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del campionato di Serie A. Dopo quasi due mesi, infatti, complice la sosta per i Mondiali in Qatar, si torna a giocare anche in Italia. Il primo big match in programma è Inter-Napoli: in caso di successo ospite, sarebbero 14 punti di distacco con i nerazzurri. Che, a quel punto, andrebbero fuori dalla lotta per il titolo. Juventus decimata in casa della Cremonese, così come il Milan, atteso allo stadio 'Arechi' per l'esame Salernitana. La Roma di José Mourinho riceverà il Bologna all'Olimpico, mentre Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, lancia il recuperato Ciro Immobile in casa del Lecce. Spazio, poi, alla presentazione di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, come nuovo giocatore dell'Al-Nassr ed al ritorno, dopo 31 anni, di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari in Serie B.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cremonese-Juventus, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023, torneo che riprende dopo quasi due mesi di sosta. Allo 'Zini', bianconeri senza Ángel Di María, assente per una botta alla caviglia e Dušan Vlahović. Davanti spazio ad Arkadiusz Milik e Moise Kean. Ha parlato Ivan Jurić, tecnico del Torino, indicando alla società la strada per l'approdo dei granata in Europa e, di conseguenza, verso il suo rinnovo del contratto. In Roma-Bologna, il tecnico giallorosso José Mourinho scatena Paulo Dybala, mentre, in casa Atalanta, il clima non è propriamente sereno: altri 'mal di pancia' per l'allenatore Gian Piero Gasperini. E se Inter-Napoli è già un duello ad alta tensione, per quanto riguarda il Milan si parla di calciomercato. Non basta, infatti, l'arrivo di Devis Vásquez tra i pali. Il Diavolo punta anche Sergio Rico del PSG.