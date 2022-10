Prima pagina Tuttosport: squilli di Juve

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 3 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando degli 'squilli di Juve' visti ieri sera contro il Bologna. Massimiliano Allegri è soddisfatto a fine partita: "Ho rivisto lo spirito, in Champions con fiducia". In basso il quotidiano romano si sbilancia: "Se Simone Inzaghi va in Barça salta".