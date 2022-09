Prima pagina Tuttosport: Paredes, ciak Juve

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 3 settembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 3 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, dedica quasi tutto il suo spazio all'esordio di Leandro Paredes in occasione di Fiorentina-Juventus. Massimiliano Allegri consegnerà le chiavi del centrocampo all'argentino, mentre Dusan Vlahovic potrebbe riposare in vista della partita di Champions League contro il Psg.