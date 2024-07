Prima pagina Tuttosport: “Juventus, preso Thuram. Sotto con Couto”

Altri obiettivi, Teun Koopmeiners (Atalanta) per il centrocampo e Jadon Sancho (Manchester United) per l'attacco, mentre Álvaro Morata, che sognerebbe un ritorno in bianconero, dice di no alla ricca offerta dalla Saudi Pro League per restare (almeno per il momento) all'Atlético Madrid. In uscita, invece, ci sono il portiere polacco Wojciech Szczęsny, che piace al Monza e Manuel Locatelli, nel mirino dell'Olympique Marsiglia.