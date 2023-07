Prima pagina Tuttosport: “La Juve ora cerca un Dybala”

Intanto, l'ex portiere della 'Vecchia Signora', Gianluigi Buffon, nonostante un contratto in Serie B con il Parma fino al 30 giugno 2024, ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita e si avvia verso l'immediato ritiro dal calcio giocato per stare più vicino alla famiglia. Il Torino lancia l'assalto finale all'Hellas Verona per il difensore scozzese Josh Doig mentre emerge un problema in casa Inter.