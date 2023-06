Prima pagina Tuttosport: “80 milioni o non parte”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 3 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, apre con il calciomercato della Juventus. Vlahovic, il Bayern chama, ma la Juve non fa sconti. In alto il Torino. L'ottavo posto e poi? Juric agita i sogni Toro. Nel taglio in basso. Bufera su Mou. Maxi squalifica? Un Bari da A, impresa in dieci. Mondiale U20, notte Azzurra, c'è la Colombia. Sonego da impazzire!. Ecco la prima pagina di Tuttosport.