Prima pagina Tuttosport: “Alla fiera dell’onestà”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 3 maggio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 3 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis , Presidente del Napoli , che ha detto di aver vinto lo 'Scudetto dell'onestà'. Esaltando la sua squadra, il patron degli azzurri ha irritato la Juventus . Tifosi bianconeri furibondi, ma anche Milan e Inter , a quanto pare, si sono infastiditi.

Oggi si gioca gran parte del 33° turno di Serie A . Alle ore 18:00 c'è Sampdoria-Torino : i granata di Ivan Jurić , con Nikola Vlašić in campo dall'inizio, vogliono omaggiare i caduti di Superga (domani c'è la ricorrenza). Alla stessa ora in campo anche Juventus-Lecce , con i bianconeri di Massimiliano Allegri che recuperano Ángel Di María .

Attesa per il Napoli, domani sera di scena ad Udine. Se la Lazio, infatti, non dovesse battere stasera alle ore 21:00 il Sassuolo all'Olimpico, gli azzurri di Luciano Spalletti diventerebbero campioni d'Italia. Per Milan-Inter di Champions League gli hotel a Milano stanno applicando delle tariffe definite 'scandalose' e c'è tutta l'indignazione del quotidiano torinese.