Prima pagina Tuttosport: “Juve-Inter, brividi Scudetto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 3 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 3 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Juventus-Inter. Una partita da 'brividi Scudetto', secondo il quotidiano torinese. Ci sarà la sfida a distanza tra il serbo Dušan Vlahović e il bosniaco Edin Džeko, in una gara che dirà tantissimo sulle ambizioni di titolo tanto dei bianconeri quanto dei nerazzurri. Anche per il giornalista sportivo Matteo Marani chi perde sarà tagliato fuori nella lotta al vertice della Serie A.