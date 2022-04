Quotidiani sportivi, le prime pagine: è il giorno di Juventus-Inter

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, big match della 31^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri punta su Paulo Dybala, mentre Simone Inzaghi, per ripartire, chiede la spinta a Marcelo Brozović ed a Lautaro Martínez. Tanti ex hanno giocato in anticipo la partita per la 'rosea'. Si parla, poi, di Atalanta-Napoli, con gli azzurri di Luciano Spalletti che, privi di Victor Osimhen, per avere la meglio sulla truppa di Gian Piero Gasperini si affideranno a Dries Mertens. Un rigore del 'Gallo', Andrea Belotti, ha consentito al Torino di espugnare ieri sera l'Arechi di Salerno. Sotto la testata, poi, ampio spazio al Milan. Il pubblico rossonero crede allo Scudetto, al punto da aver già acquistato ben 33mila biglietti per Milan-Atalanta, ultima gara della stagione a 'San Siro'!