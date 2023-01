Prima pagina Tuttosport: “Qui si fa la Juve (o si va a casa)”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 3 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Da domani, infatti, in casa bianconera sono tutti sotto esame. Il campo deciderà il futuro di giocatori, allenatori e area sportiva. Il tutto mentre, nei Tribunali, si lotterà per difendere il club.