Quotidiani sportivi, le prime pagine: focus su Juventus e Napoli

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 3 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offerta presentata dalla Juventus ad Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Si parla di una proposta di 7 milioni di euro netti a stagione per convincerlo a restare in bianconero. Secondo la 'rosea', la Juve potrebbe ingaggiare Frederic Massara dal Milan come direttore sportivo. Intervista esclusiva con Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, che parla di obiettivo Champions League per la formazione di José Mourinho. Mentre la Serie A è pronta a ripartire subito con un big match, Inter-Napoli, è Rafael Leão l'argomento del giorno in casa Milan. Il tutto mentre il Diavolo punta, come portiere, Sergio Rico del PSG. Il Brasile si ferma per Pelé: dopo i giorni di veglia, oggi è quello del funerale di 'O Rei'.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 3 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, che domani sera sarà di scena a 'San Siro' contro l'Inter. Il tecnico azzurro, per il quotidiano romano, deve combattere anche contro i gufi visto che è l'unica squadra rimasta imbattuta in Europa. Si affiderà al rientrante Khvicha Kvaratskhelia, mentre i nerazzurri perdono Marcelo Brozović per un problema al soleo. In alto, sotto la testata, si parla della Roma: il bilancio giallorosso fa paura, ci sono perdite per 219 milioni di euro. Intanto, però, è tornato Paulo Dybala: la 'Joya' ha legato il suo futuro al club della Capitale finché ci sarà José Mourinho in panchina. Mentre il Brasile si mette in fila per Pelé, il cui funerale sarà oggi, alla Juventus non c'è propriamente un bel clima: contestati i campioni del mondo Leandro Paredes e Ángel Di María per aver partecipato alla festa di Lionel Messi ed essere quindi ritornati con tutta calma alla Continassa. Mercato: il Chelsea ha preso l'argentino Enzo Fernández dal Benfica per 127 milioni di euro.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 3 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Da domani, infatti, in casa bianconera sono tutti sotto esame. Il campo deciderà il futuro di giocatori, allenatori e area sportiva. Il tutto mentre, nei Tribunali, si lotterà per difendere il club. Inter, è tornato Lautaro Martínez: il campione del mondo promette di essere disponibile e concentrato per la grande sfida di domani a 'San Siro' contro il Napoli di Luciano Spalletti. Oggi, in Brasile, i funerali di Pelé, scomparso qualche giorno fa a San Paolo dopo una lunga malattia. Capitolo mercato: al Torino il tecnico Ivan Jurić è sempre più convinto di riportare Dennis Praet in granata. Due milioni (8 la domanda, 6 l'offerta) separano il belga dal ritorno sotto la Mole Antonelliana.