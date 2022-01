Prima pagina Tuttosport: “Toni: ‘Juve, prendi Icardi’”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 3 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Luca Toni, ex centravanti della Nazionale Italiana, che suggerisce alla Juventus di prendere Mauro Icardi dal PSG per rilanciare le proprie ambizioni. In alto, sotto la testata, la promessa mantenuta di Daniele Adani. Ha tagliato la barba dieci anni dopo, come promesso alla mamma sul letto di morte. Spazio, poi, alle mosse di calciomercato delle big della Serie A italiana.