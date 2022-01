Quotidiani sportivi, le prime pagine su Juventus e l’affare Icardi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la possibilità che Mauro Icardi approdi alla Juventus in questa sessione invernale di calciomercato. Con Álvaro Morata pronto ad andare al Barcellona, è l'argentino la prima scelta dei bianconeri: il PSG apre al prestito. Oggi incontro cruciale tra Chelsea e Romelu Lukaku: o si ricompone la frattura o sarà addio. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva a Fabio Capello, che spiega come fermare l'Inter di Simone Inzaghi in fuga in Serie A. I nerazzurri puntano Gonzalo Villar della Roma (che vuole Tanguy Ndombele del Tottenham) e su Lucas Digne dell'Everton, il Milan su Sven Botman e Renato Sanches del Lille, il Napoli non rilancerà per Lorenzo Insigne. Andrà al Toronto FC a zero.